Здебільшого для цього такі особи звертаються за допомогою до злочинних груп, які нехтують життям та безпекою людей. Про це 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Може бути небезпечно для життя

Андрій Демченко зазначив, що за добу можуть викривати іноді 4 – 5, іноді 10 порушників. Більшість випадків спроб незаконного перетину кордону фіксують поза межами пунктів пропуску. Мовиться про зелену ділянку кордону, коли порушники або поодиноко, або навіть групами намагаються дістатися лінії кордону та перейти її.

Порушники рідко діють самостійно. Досить часто вони намагаються користуватися послугами злочинних груп, які обіцяють їм сприяння у незаконному перетині кордону, беруть з людей за це немалі кошти. Однак це може бути дуже небезпечно для життя.

Таким злочинним групам, організаторам та пособникам, відверто наплювати на життя людей, бо вони їх, як правило, можуть направляти через важко доступні гірські місцевості або ж через лінію кордону, де вона проходить по гірських річках. На жаль, вже є не неодноразові випадки загибелі порушників, які намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон,

– підкреслив він.

Речник ДПСУ закликав українців не намагатися у незаконний спосіб перетинати кордон та не збагачувати злочинні групи, які обіцяють сприяння у цьому.

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