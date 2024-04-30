За словами юриста Антона Ревенка, новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, не містить суттєвих змін у правилах перетину кордону чоловіками. В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація, тому для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діють обмеження на перетин кордону.

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Які зміни все ж відбудуться

18 травня стане чинним новий закон про мобілізацію. Він майже ніяк не змінить правила перетину кордону для чоловіків України. Цей процес і далі регулюватиметься правилами, які встановлені постановою Кабінету Міністрів №57. Юрист-практик у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко говорить, що в останньому весняному місяці дійсно мало що зміниться, але нові певні особливості все ж таки є.

У новому законі будуть зміни до частини 6 статті 22 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Так, чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні будуть мати при собі обов'язково військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу співробітників ТЦК і СП, поліцейських та прикордонників у прикордонній смузі.

Тож фактично з 18 травня 2024 року всі, хто має право на відстрочку, зобов'язані пред'явити на кордоні всі документи, які передбачають правила перетину кордону для чоловіків, зокрема й військово-обліковий документ,

– говорить Антон Ревенко.

Що ще відомо про зміни в новому законі про мобілізацію