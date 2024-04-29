Він вносить зміни до норм військового обліку, призову та інших аспектів військової служби, а правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків регламентує Постанова КМУ №57, у якій визначені документи, категорії та підстави для цього. У травні вони залишаються незмінними, тому 24 Канал нагадує, хто може перетинати кордон.

До теми Новий закон про мобілізацію: хто має право на бронювання

Хто може виїхати за кордон

За кордон можуть виїжджати чоловіки:

до 18 та понад 60 років;

ті, хто виключений з військового обліку за станом здоров'я;

особи, які не здійснювали тяжкого злочину.

особи з інвалідністю та тяжкими інфекційними захворюваннями.

До слова, військовозобов'язані також мають право на виїзд за кордон, однак за певних підстав. Так, мовиться про наступні випадки:

за станом здоров'я;

для навчання;

якщо вони є держслужбовцями;

за сімейними обставинами;

за професією;

для допомоги Збройним Силам.

У квітні Кабмін також ухвалив постанову, яка дозволяє виїзд за кордон студентам. Якщо вони віком від 18 до 22 років, не підлягають призову та навчаються на денній формі у закладах вищої освіти, і їдуть на навчання в іноземні заклади, то вони можуть виїхати строком на 1 семестр. Для виїзду також необхідно мати низку документів:

довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва та строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Підстави для виїзду за кордон

Як повідомлялося вище, військовозобов'язані чоловіки можуть виїжджати за кордон за сімейними обставинами. Зокрема мовиться про наступні випадки:

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України (у таких випадках необхідно мати низку документів, які підтверджуватимуть діагноз, опіку, спільне проживання й відповідні акти про догляд);

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій). Це поширюється й на бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, але необхідно мати документи, що підтверджують родинні зв'язки;

особи, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному сторонньому догляді;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання.

За станом здоров'я можуть виїжджати чоловіки, які мають інвалідність та відповідні документи, які це підтверджують. Також можуть перетинати кордон військові, які їдуть на реабілітацію чи лікування в іншу країну.

Для допомоги ЗСУ можуть виїжджати наступні категорії чоловіків:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Для перетину кордону у таких випадках необхідно мати відповідні дозволи від Міністерств.

Перетинати кордон також можуть чоловіки певних професій. Так, військові, які їдуть у відпустку, можуть виїжджати за кордон за умови дозволу військової частини, наявних дат повернення та квитків назад. Виїхати за межі України можуть і працівники дипломатичної служби, які направляються у відрядження. До слова, дозвіл поширюється і на членів родини.

Також перетинати кордон можуть чоловіки:

члени екіпажів кораблів;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

За кордон можуть виїжджати держслужбовці, однак для цього вони повинні мати офіційно затвердженні рішення про службові відрядження. Також чиновники можуть перетинати кордон для відвідування дитини віком до 18 років, яка живе в іншій країні.