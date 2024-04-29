Он вносит изменения в нормы военного учета, призыва и других аспектов военной службы, а правила пересечения границы для военнообязанных мужчин регламентирует Постановление КМУ №57, в которой определены документы, категории и основания к этому. В мае они остаются прежними, поэтому 24 Канал напоминает, кто может пересекать границу.

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Кто может уехать за границу

За границу могут выезжать мужчины:

до 18 и более 60 лет;

те, кто исключен из военного учета по состоянию здоровья;

лица, не совершавшие тяжкого преступления.

лица с инвалидностью и тяжелыми инфекционными заболеваниями.

К слову, военнообязанные также имеют право на выезд за границу, однако по определенным основаниям. Так, говорится о следующих случаях:

по состоянию здоровья;

для обучения;

если они являются госслужащими;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи Вооруженным Силам.

В апреле Кабмин также принял постановление, которая позволяет выезд за границу студентам. Если они в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву и учатся на дневной форме в высших учебных заведениях, и едут на обучение в иностранные заведения, то они могут уехать сроком на 1 семестр. Для выезда также необходимо иметь ряд документов:

справка от заведения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества и срока учебного семестра за границей;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного средствами портала Дия;

военно-учетные документы с соответствующими пометками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

Основания для выезда за границу

Как сообщалось выше, военнообязанные мужчины могут уезжать за границу по семейным обстоятельствам. В частности, речь идет о следующих случаях:

лица, которые имеют жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), что подтверждают родственные связи, инвалидность;

лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины (в таких случаях необходимо иметь ряд документов, которые будут подтверждать диагноз, опеку, совместное проживание и соответствующие акты об уходе);

лица, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, что подтверждают инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, что подтверждают соответствующие полномочия лица;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, которая является лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о ее рождении и документов, что подтверждают инвалидность (их нотариально удостоверенные копии). Это распространяется и на бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, но необходимо иметь документы, что подтверждают родственные связи;

лица, нуждающихся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства при наличии документов, что подтверждают родственные связи, и заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающихся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания.

По состоянию здоровья могут уезжать мужчины, которые имеют инвалидность и соответствующие подтверждающие документы. Также могут пересекать границу военные, которые едут на реабилитацию или лечение в другую страну.

Для помощи ВСУ могут уезжать следующие категории мужчин:

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарная помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Для пересечения границы в таких случаях необходимо иметь соответствующие разрешения Министерства.

Пересекать границу также могут мужчины определенных профессий. Так, военные, которые уезжают в отпуск, могут выезжать за границу при условии разрешения воинской части, имеющихся дат возврата и билетов обратно. Выехать за пределы Украины могут и работники дипломатической службы, направляемые в командировку. К слову, разрешение распространяется и на членов семьи.

Также пересекать границу могут мужчины:

члены экипажей кораблей;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

За границу могут уезжать госслужащие, однако для этого они должны иметь официальное утверждение решения о служебных командировках. Также чиновники могут пересекать границу для посещения ребенка до 18 лет, живущего в другой стране.