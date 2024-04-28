Відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку від 18 до 60 років з'являється низка нових обов'язків.

Читайте також Звільнення з військової служби: у Міноборони розповіли, кому надається таке право

Обов'язки громадян України

Під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

До інших обов'язків також належить:

уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений строк;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою;

Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби.

У Міноборони нагадують, що також діє заборона на відправлення за межі України чи передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Повістки містять інформацію про мету виклику, місце, день і час явки, роз'яснення про наслідки неявки.

Мобілізація в Україні: останні новини