В соответствии с принятым законом, у мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет появляется ряд новых обязанностей.
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Обязанности граждан Украины
При мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.
К другим обязанностям также относятся:
- уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;
- явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;
- уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;
- обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;
- возможное привлечение к оборонным работам и выполнение мобилизационных задач;
- предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированием, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством;
Призывники и резервисты обязаны приписываться к воинским частям или формированиям для прохождения службы.
В Минобороны напоминают, что также действует запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных сил Украины.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Уже 4 мая в Украине отменят статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Мужчинам придется повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, по результатам которой они попадут в категорию "пригодный" или "непригодный".
- Кабинет Министров принял решение, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта или паспорта гражданина Украины вне страны.
- Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос возвращения мужчин из-за границы будет справедливым относительно тех, кто остался в Украине. Однако защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД.
- В то же время в Минобороны объяснили, что сейчас в министерстве нет механизма для вручения повесток за границей. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что с момента вступления в силу нового закона о мобилизации мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, не обязательно возвращаться в Украину для обновления своих данных.