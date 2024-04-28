В соответствии с принятым законом, у мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет появляется ряд новых обязанностей.

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Обязанности граждан Украины

При мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

К другим обязанностям также относятся:

уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное привлечение к оборонным работам и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированием, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством;

Призывники и резервисты обязаны приписываться к воинским частям или формированиям для прохождения службы.

В Минобороны напоминают, что также действует запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных сил Украины.

Обратите внимание! Повестки содержат информацию о целях вызова, место, день и время явки, разъяснение о последствиях неявки.

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