К несчастью, норму о демобилизации военнослужащих после определенного периода службы была исключена на доработку и обсуждение. Впрочем, есть 6 категорий военных, которые могут уволиться с военной службы.
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Кто может получить увольнение по призыву во время мобилизации
Согласно новому закону о мобилизации получить увольнения по призыву во время мобилизации могут:
- по состоянию здоровья (временно непригодны), с обязательным пересмотром через 6– 12 месяцев;
- в связи с окончанием особого периода или возраста;
- по семейным обстоятельствам;
- по обвинительному приговору суда;
- после освобождения из плена (недобровольного);
- наличие инвалидности I, II и III групп.
Увольняются с базовой службы:
- по истечении срока службы;
- по состоянию здоровья на основании заключения ВЛК;
- по семейным обстоятельствам;
- по обвинительному приговору суда;
В Минобороны отмечают, что увольнение осуществляется в порядке, установленный положениями о прохождении военной службы.
Сразу после увольнения военнослужащие обеспечиваются обмундированием, проездными документами, питанием в дороге и денежной помощью. Для того, что военнообязанного приняли на учет в ТЦК, он должен прибыть туда в течение 5 дней после увольнения.
Заметим, пригодные к военной службе могут быть отнесены к военному оперативному резерву.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Министерство обороны сообщило, что получение повестки не препятствует военнообязанному посетить рекрутинговый центр и выбрать себе будущую профессию. Это может произойти в случае, если лицо получило повестку для уточнения личных данных.
- Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе возвращение мужчин из-за границы будет обеспечена справедливость для тех, кто остался в Украине. Однако Министерство иностранных дел всегда предоставляет приоритетную защиту прав и интересов граждан Украины за границей.
- В скором времени в Украине будет отменен статус "ограниченно подходящий" для военнообязанных. Вместо этого, Министерство обороны сообщило о создание 4 новых категорий.