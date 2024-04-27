На жаль, норму про демобілізацію військовослужбовців після певного періоду служби було виключено на доопрацювання та обговорення. Втім, є 6 категорій військових, які можуть звільнитися з військової служби.

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Хто може отримати звільнення за призовом під час мобілізації

Згідно з новим законом про мобілізацію отримати звільнення за призовом під час мобілізації можуть:

за станом здоров'я (тимчасово непридатні), з обов'язковим переоглядом через 6 – 12 місяців;

у зв'язку із закінчення особливого періоду або віку;

через сімейні обставини;

за обвинувальним вироком суду;

після звільнення з полону (недобровільного);

наявність інвалідності І, ІІ та ІІІ груп.

Звільняються з базової служби:

по закінченню строку служби;

за станом здоров'я на підстави висновку ВЛК;

через сімейні обставини;

за обвинувальним вироком суду;

У Міноборони зазначають, що звільнення здійснюється в порядку, який встановлений положеннями про проходження військової служби.

Одразу після звільнення військовослужбовці забезпечуються обмундируванням, проїзними документами, харчуванням у дорозі та грошовою допомогою. Для того, що військовозобов'язаного взяли на облік в ТЦК, він має прибути туди протягом 5 днів після звільнення.

Зауважимо, що придатні до військової служби можуть бути зараховані до військового оперативного резерву.

Важливо! Наразі це актуально для строковиків, які звільняються і тих, хто звільнився за сімейними обставинами.

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