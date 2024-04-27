На жаль, норму про демобілізацію військовослужбовців після певного періоду служби було виключено на доопрацювання та обговорення. Втім, є 6 категорій військових, які можуть звільнитися з військової служби.
Дивіться також Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт
Хто може отримати звільнення за призовом під час мобілізації
Згідно з новим законом про мобілізацію отримати звільнення за призовом під час мобілізації можуть:
- за станом здоров'я (тимчасово непридатні), з обов'язковим переоглядом через 6 – 12 місяців;
- у зв'язку із закінчення особливого періоду або віку;
- через сімейні обставини;
- за обвинувальним вироком суду;
- після звільнення з полону (недобровільного);
- наявність інвалідності І, ІІ та ІІІ груп.
Звільняються з базової служби:
- по закінченню строку служби;
- за станом здоров'я на підстави висновку ВЛК;
- через сімейні обставини;
- за обвинувальним вироком суду;
У Міноборони зазначають, що звільнення здійснюється в порядку, який встановлений положеннями про проходження військової служби.
Одразу після звільнення військовослужбовці забезпечуються обмундируванням, проїзними документами, харчуванням у дорозі та грошовою допомогою. Для того, що військовозобов'язаного взяли на облік в ТЦК, він має прибути туди протягом 5 днів після звільнення.
Зауважимо, що придатні до військової служби можуть бути зараховані до військового оперативного резерву.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Міністерство оборони повідомило, що отримання повістки не перешкоджає військовозобов'язаному відвідати рекрутинговий центр і вибрати собі майбутню професію. Це може статися у випадку, якщо особа отримала повістку для уточнення особистих даних.
- Дмитро Кулеба заявив, що у питанні повернення чоловіків з-за кордону буде забезпечено справедливість для тих, хто залишився в Україні. Проте Міністерство закордонних справ завжди надає пріоритетний захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
- Незабаром в Україні буде скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Замість цього, Міністерство оборони повідомило про створення 4 нових категорій.