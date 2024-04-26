Тих, хто своєю чергою отримає статус "придатних", поділять на 4 категорії. У Міноборони пояснили, про що йдеться.

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Чотири групи

Так, "придатних" розділять залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Як відбуватиметься поділ

Раніше поділ військовозобов'язаних на придатних, обмежено придатних і непридатних відбувався на основі наказу номер 402. Там були прописані відповідні критерії, за якими людину зараховували до тієї чи іншої категорії.

Тепер, кажуть у Міноборони, наказ 402 відредагували та оновили критерії. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець, то її віднесуть до "придатних". А, якщо виразка у військовозобов'язаного була ускладнена, і довелося робити операцію із видаленням значної частини шлунку, то такого чоловіка визнають непридатним до військової служби.

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