Наразі усі дипломатичні установи України тимчасово припинили надавати консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Адвокатка Марина Бекало розповіла, чи може юнак, якому виповнилось 17 років, отримати закордонний паспорт за межами України.
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Обмежень нема, втім є деякі обов'язки
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років, мають протягом січня – березня приписатись до призовних дільниць. Приписку проводять відповідні районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання юнаків.
З 17 до 18 років юнак буде допризовного віку. Та, якби він був в Україні, його б заклад освіти (школа/коледж) направила в ТЦК СП для приписки до призовної комісії ТЦК СП за місцем проживання. Якщо він не приписується в 17 років, нічого страшного. Це не є перешкодою в отриманні ним консульських послуг за кордоном, в тому числі й отримання паспортного документу для виїзду за кордон,
– уточнює адвокатка.
Обмеження передбачені лише для чоловіків віком від 18 до 60 років, у разі відсутності у них військово-облікового документу. Юнак може спокійно отримати закордонний паспорт з терміном дії 10 років в 17 років у консульстві чи посольстві України за кордоном, або ж в ДП "Документ".
Що ще відомо про обмеження консульських послуг та повернення чоловіків з-за кордону
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи припинення надання консульських послуг, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що треба дочекатися додаткових роз'яснень, коли запрацює закон про мобілізацію. Втім, за його словами, держава має чітку позицію – дистанційних документів не буде.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавнє розпорядження МЗС, пояснив, що під час війни українські бійці в окопах надзвичайно втомлюються.
- Державне підприємство "Документ", відповідальне за паспортні столи та підпорядковується Державній міграційній службі України, призупинило видачу готових документів у закордонних підрозділах.
- 24 квітня 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. За його словами, так Польща допоможе у війні проти Росії. Він заявив про це після того, як МЗС України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.