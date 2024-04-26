Сейчас все дипломатические учреждения Украины временно прекратили предоставлять консульские услуги для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Адвокат Марина Бекало рассказала, может ли юноша, которому исполнилось 17 лет, получить загранпаспорт за пределами Украины.

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Ограничений нет, впрочем есть некоторые обязанности

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны в течение января – марта приписаться к призывным участкам. Приписку проводят соответствующие районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства юношей.

С 17 до 18 лет юноша будет допризывного возраста. И, если бы он был в Украине, его бы учебное заведение (школа/колледж) направило в ТЦК СП для приписки к призывной комиссии ТЦК СП по месту жительства. Если он не приписывается в 17 лет, ничего страшного. Это не является препятствием в получении им консульских услуг за рубежом, в том числе и получения паспортного документа для выезда за границу,

– уточняет адвокат.

Ограничения предусмотрены только для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в случае отсутствия у них военно-учетного документа. Юноша может спокойно получить загранпаспорт со сроком действия 10 лет в 17 лет в консульстве или посольстве Украины за рубежом, или в ГП "Документ".

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