Громадяни, у військово-облікових документах яких був вказаний цей статус, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. Інакше на них чекають певні обмеження, – інформує 24 Канал.

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Зміни до мобілізаційного законодавства

Закон про мобілізацію №10449, який уже підписав президент, набуде чинності 18 травня 2024 року. Після цього військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні будуть протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника.

Крім того, як ми зазначали вище, "обмежено придатні" зобов'язані будуть повторно пройти ВЛК. А також громадяни, які отримали ІІ-III групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають оновити свої дані та повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності для служби. Це не стосується військовослужбовців.

Важливо! Усі, хто не оновлять у відповідний термін свої дані, можуть бути обмежені в отриманні консульських послуг за кордоном (крім отримання посвідчення особи для повернення в Україну). Водночас на них можуть накласти обмеження щодо керування транспортними засобами.

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