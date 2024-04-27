Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів в ефірі телемарафону 26 квітня, що повістка не забороняє прийти в рекрутинговий центр. До речі, у Львові діє щонайменше декілька рекрутингових центрів, а саме "Вовків Да Вінчі", "Азову", 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Львівської 103 бригади тероборони, 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, пише 24 Канал.
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З якими повістками можна звертатись у рекрутингові центри
Навіть якщо в тебе є повістка – це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр – 24 Канал), в тебе є можливість прийти та себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе,
– пояснив Олексій Бежевець.
Він уточнив, що в рекрутинговий центр можна прийти з повісткою на звірку облікових даних. Проте прийти з повісткою, коли людина пройшла військово-лікарську комісію та готова до відправлення в частину, не вийде.
"По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, – навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", – пояснив представник Міноборони.
Чоловікам призовного віку треба оновити дані
- В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що протягом 60 днів після набуття чинності документа чоловіки від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані. Це можна зробити через Центр надання адміністративних послуг, ТЦК та СП, чи через електронний кабінет військовозобов'язаного.
- Чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, також мають оновити дані. Це можна зробити в ТЦК у телефонному режимі, через електронний кабінет військовозобов'язаного або консульство. Тільки після цього їм надаватимуть консульські послуги. Проте оформити там паспорт громадянина України чи закордонний – можливості не буде. Згідно з постановою Кабміну, це можна зробити тільки в Україні.
- У випадку, якщо чоловік призовного віку не оновив дані, то ТЦК та СП звертається до поліції, щоб ті доставили людину примусово. Якщо ж поліція цього зробити не може, то повідомляє військкомат. Далі його керівник протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованого листа поштою, щоб той з'явився до ТЦК.
- У випадку, якщо чоловік призовного віку не з'являється у ТЦК, то вони протягом 10 днів після вручення вимоги поштою йдуть в суд і просять, щоб громадянину тимчасово заборонили керувати автівкою. Заборону забирають після оновлення даних, чи після завершення мобілізації. Детальніше читайте за посиланням.