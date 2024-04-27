Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів в ефірі телемарафону 26 квітня, що повістка не забороняє прийти в рекрутинговий центр. До речі, у Львові діє щонайменше декілька рекрутингових центрів, а саме "Вовків Да Вінчі", "Азову", 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Львівської 103 бригади тероборони, 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, пише 24 Канал.

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З якими повістками можна звертатись у рекрутингові центри

Навіть якщо в тебе є повістка – це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр – 24 Канал), в тебе є можливість прийти та себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе,

– пояснив Олексій Бежевець.

Він уточнив, що в рекрутинговий центр можна прийти з повісткою на звірку облікових даних. Проте прийти з повісткою, коли людина пройшла військово-лікарську комісію та готова до відправлення в частину, не вийде.

"По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, – навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", – пояснив представник Міноборони.

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