Адвокат Роман Кичко зазначив, що самостійно рішення про застосування подібних засобів впливу на ухилянтів представники ТЦК та СП не будуть ухвалювати. Адже це може зробити лише суд.

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Юрист наголосив, що у разі невиконання під час мобілізації військовозобов'язаним чи резервістом своїх обов’язків ТЦК та СП звертатиметься до Національної поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов'язаного чи резервіста.

Якщо Нацполіція протягом 15 днів не змогла це реалізувати, ТЦК та СП надсилає військовозобов'язаному або резервісту вимогу. Тим, хто зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста, вимога надсилається через кабінет.

"В такому випадку вимога вважатиметься врученою в день відправлення, а якщо відправлення відбулось після 17-00 – наступного дня – незалежно від того, чи ознайомився військовозобов'язаний із цією інформацією у своєму електронному кабінеті. В іншому разі вимога надсилається поштою і вважатиметься врученою в день вручення вимоги під розписку або в день, коли на пошті поставили відмітку про відмову в отриманні листа", – пояснив Кичко.

З цього часу військовозобов'язаний чи резервіст матиме 10 днів, щоб виконати вимогу, а саме – звернутись до ТЦК та СП. Якщо цього не відбулось, протягом 5 днів ТЦК має право звернутись до суду.

Суд призначатиме засідання, на яке запросять військовозобов'язаного. Категорія таких справ розглядатиметься за правилами адміністративного судочинства. Відколи відкрито провадження, юрист радить скористатися послугами захисника, адже рішення ухвалять доволі швидко – протягом 15 днів,

– пояснив адвокат.

За словами Кичка, рішення суду подаватимуть до державної виконавчої служби, яка діятиме згідно з Законом України про виконавче провадження. Проте у законі чітко не сказано, як мають виконувати рішення суду в частині обмеження права керувати транспортним засобом.

"Зараз таке обмеження накладають лише на тих чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів. А до закону про виконавче провадження поки не пропонують внести зміни, що стосуються обмеження права керування авто. Та не виключено, що такі зміни не запровадять згодом" – каже Роман Кичко.

Адвокат також не вважає, що посвідчення водія будуть вилучати. Водночас він нагадав, що за керування транспортним засобом, попри обмеження, тягне за собою позбавлення права керування авто на строк від 3 до 6 місяців. Якщо особа знову порушила тимчасове обмеження, і знову сіла за кермо, на неї можуть накласти штраф у розмірі 20 400 грн.

За третє таке ж порушення передбачається штраф у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 40 800 грн), з позбавленням права керування на строк від п'яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. У такому разі поліцейський навіть має право вилучити транспортний засіб і поставити на штрафмайданчик.

Зверніть увагу! Усі норми, які перераховані вище діятимуть лише за умови, що народні депутати ухвалять законопроєкт про мобілізацію у другому читанні, що міститиме обмеження про керування транспортним засобом і конфіскацією водійських прав.