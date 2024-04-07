Адвокат Роман Кичко отметил, что самостоятельно решение о применении подобных средств воздействия на уклонистов представители ТЦК и СП не будут принимать. Ведь это может сделать только суд.

К теме ТЦК подали в розыск: в полиции объяснили, как доставляют людей в центры комплектования

Что говорит норма закона о конфискации авто и прав водителя

Юрист отметил, что в случае невыполнения во время мобилизации военнообязанным или резервистом своих обязанностей ТЦК и СП будет обращаться в Национальную полицию для осуществления административного задержания и доставки военнообязанного или резервиста.

Если Нацполиция в течение 15 дней не смогла это реализовать, ТЦК и СП направляет военнообязанному или резервисту требование. Тем, кто зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, требование направляется через кабинет.

"В таком случае требование будет считаться врученным в день отправления, а если отправление состоялось после 17-00 – следующего дня – независимо от того, ознакомился ли военнообязанный с этой информацией в своем электронном кабинете. В противном случае требование направляется по почте и будет считаться врученным в день вручения требования под расписку или в день, когда на почте поставили отметку об отказе в получении письма", – объяснил Кичко.

С этого времени военнообязанный или резервист будет иметь 10 дней, чтобы выполнить требование, а именно – обратиться в ТЦК и СП. Если этого не произошло, в течение 5 дней ТЦК имеет право обратиться в суд.

Суд будет назначать заседание, на которое пригласят военнообязанного. Категория таких дел будет рассматриваться по правилам административного судопроизводства. С тех пор открыто производство, юрист советует воспользоваться услугами защитника, ведь решение примут довольно быстро – в течение 15 дней,

– пояснил адвокат.

По словам Кичко, решение суда будут подавать в государственную исполнительную службу, которая будет действовать согласно Закону Украины об исполнительном производстве. Однако в законе четко не сказано, как должны выполнять решение суда в части ограничения права управлять транспортным средством.

"Сейчас такое ограничение накладывают только на тех мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов. А в закон об исполнительном производстве пока не предлагают внести изменения, касающиеся ограничения права управления авто. И не исключено, что такие изменения не введут впоследствии" – говорит Роман Кичко.

Адвокат также не считает, что водительское удостоверение будут изымать. В то же время он напомнил, что за управление транспортным средством, несмотря на ограничения, влечет за собой лишение права управления авто на срок от 3 до 6 месяцев. Если лицо снова нарушило временное ограничение, и снова село за руль, на него могут наложить штраф в размере 20 400 грн.

За третье такое же нарушение предусматривается штраф в размере двух тысяч четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (это 40 800 грн), с лишением права управления на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового. В таком случае полицейский даже имеет право изъять транспортное средство и поставить на штрафплощадку.

Обратите внимание! Все нормы, которые перечислены выше будут действовать только при условии, что народные депутаты примут законопроект о мобилизации во втором чтении, содержащий ограничения об управлении транспортным средством и конфискацией водительских прав.