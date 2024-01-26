Про це 24 Каналу розповів Сергій Філімонов, заступник начальника з розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі". Він наголосив, що війна триватиме ще довго, тому потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб зупинити ворога.

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Новий рекрутинговий центр у Львові

"Вовки Да Вінчі" змогли відкрити рекрутинговий центр за підтримки міської влади Львова. Підрозділ обрав саме це місто для свого представництва завдяки тому, що під час війни Львів став важливим центром українського життя, поряд із яким є розвинена інфраструктура для тренувань нових воїнів.

"Для нас головне – це мотивація людей. Чим раніше люди почнуть готуватися й оберуть свій підрозділ, тим далі їм буде легше (потрапити в правильний колектив – 24 Канал). Війна не зупиниться, а якесь призупинення буде тільки на руку ворогу", – переконаний Філімонов.

Серед переваг підрозділу "Вовки Да Вінчі" він виокремлює таке:

у підрозділі цінують людське життя;

підрозділ воює, застосовуючи сучасні підходи та технології; у "Вовках Да Вінчі" немає "радянщини", завдяки чому вони й прославилися своєю ефективністю;

усіх рекрутів підрозділ обіцяє дуже ретельно підготувати за допомогою інструкторів із великим бойовим досвідом; крім того, у підрозділі присутні добровольці західних країн, які також діляться своїм досвідом.

Чому Збройним Силам потрібні нові люди

У "Вовках да Вінчі" наголошують, що набір підрозділами нових людей не означає, що всі попередні військові цього підрозділу загинули і ситуація вкрай погана. Нові люди дуже потрібні для того, щоб замінити поранених і тих, хто через важке психологічне вигорання більше не здатний нести службу.

"Це правда, що військових треба замінювати (після тривалого перебування на лінії зіткнення – 24 Канал). Зараз готується закон про мобілізацію, і для нас було важливо відкрити рекрутинговий центр саме в цей час. Це потрібно для того, щоб максимально сприяти людям, які хочуть (воювати – 24 Канал) конкретно у "Вовках Да Вінчі". Своєю чергою ми обіцяємо, що зробимо усе, щоб вони воювали ефективно з максимальною увагою до збереження їхнього життя та здоров'я", – зазначив військовий.

Натепер на окупованих територіях України окупанти проводять репресії. І якщо не зупинити ворога, ці репресії можуть поширитися на нові, ще не окуповані села і міста. Саме тому сьогодні важливо об'єднуватися й допомагати Силам оборони всіма можливими способами, зокрема й долучаючись до лав захисників.

"Ворог не зупиниться. У нього є лише одна мета – знищення України та знищення української нації. Тому не варто розраховувати на переговори, перемир'я та паузи (у війні – 24 Канал). Треба вже зараз готуватися: шукати свій підрозділ, свою зграю і йти воювати", – переконаний Філімонов.

Як знайти рекрутинговий центр "Вовків Да Вінчі" З міркувань безпеки адресу рекрутингового центру підрозділ не розголошує. Утім, Філімонов закликає всіх охочих звертатися до "Вовків" через соціальні мережі, а також писати йому в особисті повідомлення. Після встановлення контакту батальйон детальніше розповість подробиці про те, як потрапити в підрозділ.

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