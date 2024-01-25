Михайлова наголосила, що на сьогодні у батальйон отримують дуже багато анкет. Їх подають хлопці, яким по 18 – 20 років. Це показує, що воюватимуть усі.

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Окрім того, ЗСУ потребують представників абсолютно цивільних професій. Зокрема, Михайлова зауважила, що батальйон потребує бухгалтерів. Їх не можуть знайти. Окрім того, є запит на фінансистів.

Михайлова зауважила, що скоро їй буде потрібен слюсар-електрик, аби ремонтувати машину. Ця людина не піде на фронт воювати.

Сьогодні – дефіцит кадрових військових

Михайлова наголосила, що сьогодні в Україні – дефіцит кадрових військ. Водночас про це говорять лише військові. На рівні держави гості кути для чогось намагаються згладжувати.

Тобто якщо ви запитаєте у притомних офіцерів, кого вам бракує, він скаже, так, мені бракує, звичайно, піхоти, але він скаже, що і бракує офіцерів молодшого офіцерського складу, командирів, водіїв, командирів роти, на них просто немає людей. Тому що кадрового резерву немає,

– мовиться у повідомленні.

За словами Михайлової, цього кадрового резерву й не було. Частина воїнів, на жаль, або загинули, або поранені. Вони не повернуться у військо. Михайлова уточнила, що тут має на увазі офіцерський склад.

"Якщо ми говоримо про солдатські й сержантські посади, у нас на комплект підрозділили понад 50% у своїй переважності. Як ми збираємося набрати цих людей?", – наголосила парамедикиня.

Вона зауважила, що готуватися до військової служби потрібно вже. Для цього варто вибрати підрозділ, піти до ТЦК, проходити КМБ і готуватися. Інших варіантів немає. Хіба той, що ми програємо війну.