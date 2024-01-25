Ініціатива має на меті замінити строкову військову службу і буде суттєво менша за термінами. Вона загалом триватиме до 5 місяців.

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Базова військова служба

Про те, що у Верховній Раді обговорюють таку ініціативу повідомив народний депутат та заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв.

За словами політика, зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Він зауважив, що пропонується замінити її на тримісячний вишкіл – це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки.

Пропонується, аби людина, якій виповнилося 18 років, сама обирала, коли пройти вишкіл з 18 до 25 років. "Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання", – уточнив політик.

За його словами, такий підхід дасть можливість спланувати навантаження на наші полігони та центри підготовки.

Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як російська федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах,

– наголосив народний депутат.

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