Уряд, комунікуючи із військовими, має готувати документ законопроєкту про мобілізацію, щоб врахувати потреби ЗСУ. Водночас новий проєкт закону не повинен суперечити Конституції та порушувати права людини. Про це в ефірі телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

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Чому відкликали попередній варіант законопроєкту

Єгор Чернєв зазначив, що попередній документ був "сирий". За його словами, Уряд зі свого боку запропонував низку положень, які мають бути змінені.

Чому так довго вноситься? Це питання, мабуть, до Міноборони, бо вони погоджують всі ті питання, які ми пропрацьовували разом з ними в комітеті,

– зауважив нардеп.

Івченко ж зазначив, що до законопроєкту було багато питань і у депутатів, і у міністрів, хоча вони голосували за нього на засіданні Кабміна.

Приходили деякі міністри й просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли "протягнути" на засідання, зокрема міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Законопроєкт був відкликаний з нашими правками,

– зазначив чиновник.

Напрацювання нового документу законопроєкту

За словами Івченка, далі Міноборони має напрацювати новий законопроєкт. Він наголосив, що новий документ проєкту закону повинен спершу пройти через урядовий комітет, потім його мають подати до Верховної Ради. Лише після цього розпочнеться робота на платформі комітету.

Обидва чиновники сказали, що новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції й порушувати права людини. Вони розповіли, що сподіваються на спільну роботу Верховної Ради та Кабміну.

Івченко додав, що подібні законопроєкти повинен подавати Головнокомандувач або ж, як у цьому випадку, уряд. Обов'язковою є комунікація із військовими та пропозиція тих норм, яких вони потребують.

Він зауважив, що і посилення ЗСУ має відбуватися шляхом справедливої мобілізації. Водночас Чернєв сподівається, що у новому законопроєкті не буде норми про мобілізацію інвалідів III групи.

Що відомо про відкликання законопроєкту: основне