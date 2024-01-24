Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care Володимир Романчук розповів, що може змінитись для 18-річних військовозобов'язаних. Це пов'язано із тим, що до закону про мобілізацію можуть бути внесені зміни.
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Мобілізаційним ресурсом можуть бути люди віком 18 – 25 років
Поряд із військовозобов'язаними віком до 60 років ресурсом також можуть стати ті, кому виповнилось 18 – 25 років після проходження базової військової служби. За словами Романчука на тлі того, що до війська можуть бути рекрутовані віком від 18 років, розмови про зниження граничного віку для мобілізації з 27 до 25 років виглядають не так гостро.
Ця категорія вважається призовною, коли мовиться про строкову службу, відповідно до українського законодавства.
А оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, вони можуть долучатися до війська лише за власним бажанням. Винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність,
– пояснив юрист.
Законопроєкт передбачає ліквідацію строкової служби. Її замінять обов'язковою базовою військовою службою для чоловіків від 18 до 25 років. Це планують ввести у 2025 році.
Її проходитимуть у Збройних силах України та інших військових формуваннях для здобуття військово – облікової спеціальності. Після проходження базової служби громадяни призовного віку ставатимуть на облік як військовозобов’язані.
Після цього вони можуть бути мобілізованими, адже вже є військовозобов'язаними. Чоловіки зможуть обирати рік і період проходження обов'язкової базової служби до того, як їм виповниться 25.
За словами юриста, таку підготовку проводитимуть у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил України, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності — тобто у всіх "післяшкільних" навчальних закладах.
Базова військова служба триватиме до п’яти місяців у мирний час, із яких до трьох місяців здійснюватиметься базова загальновійськова підготовка, до двох — фахова підготовка. Під час дії воєнного стану терміни буде визначено у відповідному указі президента України.
Жінки також можуть пройти обов'язкову військову службу за сласним бажанням.
Хто має право на відстрочку і як її отримати
- Варто зазначити, що законопроєкт про зміни до мобілізації та військової служби, який зареєстрував уряд з 25 грудня 2023 року, відкликали з Верховної Ради. Через це наразі змін до правил мобілізації та військової служби не передбачено.
- Під час воєнного стану не мобілізують українців за такими категоріями: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, за професійною діяльністю, для здобуття освіти, викладання або заняття наукою, у разі бронювання. В усіх видах відстрочки особа отримує витяг щодо рішення про надання відстрочки й залишається на військовому обліку. Водночас бронювання означає перебування на спеціальному обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
- Відстрочка від мобілізації в Україні гарантується законом усім, хто має відповідні підстави, вказані в законі Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. ТЦК мають підтверджувати наявність відстрочки, вони не уповноважені її забирати або скорочувати.