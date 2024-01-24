Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук рассказал, что может измениться для 18-летних военнообязанных. Это связано с тем, что в закон о мобилизации могут быть внесены изменения.

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Мобилизационным ресурсом могут быть люди 18 – 25 лет

Наряду с военнообязанными до 60 лет ресурсом также могут стать те, кому исполнилось 18 – 25 лет после прохождения базовой военной службы. По словам Романчука на фоне того, что в армию могут быть рекрутированы в возрасте от 18 лет, разговоры о снижении предельного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет выглядят не так остро.

Эта категория считается призывной, когда речь идет о срочной службе, согласно украинскому законодательству.

А поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, они могут присоединяться к войску только по собственному желанию. Исключение только те мужчины до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность,

– объяснил юрист.

Законопроект предусматривает ликвидацию срочной службы. Ее заменят обязательной базовой военной службой для мужчин от 18 до 25 лет. Это планируется ввести в 2025 году.

Ее будут проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях для получения военно-учетной специальности. После прохождения базовой службы граждане призывного возраста будут на учет как военнообязанные.

После этого они могут быть мобилизованными, ведь уже военнообязанными. Мужчины смогут выбирать год и период прохождения обязательной базовой службы до того, как им исполнится 25 человек.

По словам юриста, такую подготовку будут проводить в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, а также в учреждениях профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности - то есть во всех "послешкольных" учебных заведениях.

Базовая военная служба продлится до пяти месяцев в мирное время, из которых до трех месяцев будет осуществляться базовая общевойсковая подготовка, до двух - профессиональная подготовка. Во время действия военного положения сроки будут определены в указе президента Украины.

Женщины также могут пройти обязательную военную службу по сладкому желанию.

Кто имеет право на отсрочку и как ее получить