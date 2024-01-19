В то же время определенная категория граждан имеет право на отсрочку от армии на определенное время, или совсем не мобилизоваться. Кто из украинцев имеет право на отсрочку в феврале 2024 года, сколько она длится, и какие изменения произойдут – читайте в материале 24 Канала.

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Какими будут отсрочки с 1 февраля

Стоит отметить, что законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе, который зарегистрировал правительство с 25 декабря 2023 года, отозвали из Верховной Рады. Поэтому изменения в правила мобилизации и военной службы не предусмотрены.

Сейчас весь список оснований для отсрочки от мобилизации в Украине предусмотрен законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. Этот документ будет действовать до того момента, когда президент подпишет принятый Верховной Радой законопроект с изменениями.

В законе указано, какие категории мужчин и женщин не могут призывать к мобилизации.

Во время военного положения не мобилизуют украинцев по следующим категориям:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

за профессиональной деятельностью;

для получения образования, преподавания или занятия наукой;

в случае бронирования;

Во всех видах отсрочки лицо получает выписку о решении о предоставлении отсрочки и остается на военном учете. В то же время, бронирование означает пребывание на специальном учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Кого не мобилизуют в армию вообще

Пока решение о пригодности к военной службе принимает ВВК. Однако есть заболевания, которые подтверждаются имеющимися документами, когда мужчин запрещено мобилизовать.

Запрещено мобилизовать украинцев по следующим причинам:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата; инфекционные заболевания (Гепатит, СПИД);

больные психическими расстройствами, болезнью Дауна, шизофренией;

состояние сразу после операции;

если установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы после операции.

беременных женщин, даже если они имеют военную специальность, находятся в запасе или пришли добровольно, не подлежат мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в феврале

Обучающиеся или ученые:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Забронированные на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

а также по предприятиям, учреждениям и организациям.

По состоянию здоровья:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

беременная женщина.

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющих жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

По профессии:

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Сколько может занять отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации в Украине гарантируется законом всем, у кого есть соответствующие основания, указанные в законе О мобилизационной подготовке и мобилизации. ТЦК должны подтверждать наличие отсрочки, не уполномоченные ее забирать или сокращать.

Отсрочка от мобилизации длится столько, сколько существуют основания, по которым она возникла, подтверждены документально. Отсрочка через бронирование действует на время, предусмотренное законом, пока работодатель работника выполняет государственный заказ, задачи для ВСУ или по обеспечению безопасности Украины или пока работника не увольняют.

Подтвердить наличие отсрочки можно в ТЦК при уточнении данных, предоставив заверенные нотариусом копии подтверждающих документов и заявление на получение отсрочки или продемонстрировав выписку из книги протоколов о решении комиссии ТЦК о предоставлении отсрочки.