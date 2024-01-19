Водночас певна категорія громадян має право на відстрочку від армії на певний час, або ж зовсім не мобілізуватися. Хто з українців має право на відстрочку у лютому 2024 року, скільки вона триває, і які зміни відбудуться – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Якими будуть відстрочки з 1 лютого

Варто зазначити, що законопроєкт про зміни до мобілізації та військової служби, який зареєстрував уряд з 25 грудня 2023 року, відкликали з Верховної Ради. Через це наразі змін до правил мобілізації та військової служби не передбачено.

Зараз увесь список підстав для відстрочки від мобілізації в Україні передбачений у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цей документ діятиме до моменту, коли президент підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт зі змінами.

У законі вказано, які категорії чоловіків та жінок не можуть призивати за мобілізацією.

Під час воєнного стану не мобілізують українців за такими категоріями:

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я;

за професійною діяльністю;

для здобуття освіти, викладання або заняття наукою;

у разі бронювання;

В усіх видах відстрочки особа отримує витяг щодо рішення про надання відстрочки й залишається на військовому обліку. Водночас бронювання означає перебування на спеціальному обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Кого не мобілізують до армії узагалі

Наразі рішення про придатність до військової служби ухвалює ВЛК. Проте, є захворювання, які підтверджуються наявними документами, коли чоловіків заборонено мобілізувати.

Наразі заборонено мобілізувати українців через такі причини:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;інфекційні захворювання (Гепатит, СНІД);

хворі на психічні розлади, хворобу Дауна, шизофренію;

стан відразу після операції;

якщо встановлено металофіксатори та інші ендопротези після операції.

вагітних жінок, навіть, якщо вони мають військову спеціальність, перебувають в запасі або прийшли добровільно, не підлягають мобілізації.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у лютому

Здобувачі освіти або науковці:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

а також за підприємствами, установами і організаціями.

За станом здоров'я:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

вагітні жінки.

За сімейними обставинами:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

За професією:

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Скільки може тривати відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації в Україні гарантується законом усім, хто має відповідні підстави, вказані в законі Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. ТЦК мають підтверджувати наявність відстрочки, вони не уповноважені її забирати або скорочувати.

Відстрочка від мобілізації триває стільки, скільки існують підстави, через які вона виникла, підтверджені документально. Відстрочка через бронювання діє на час, передбачений законом, поки роботодавець працівника виконує державне замовлення, завдання для ЗСУ чи із забезпечення безпеки України, або поки працівника не звільняють.

Підтвердити наявність відстрочки можна в ТЦК під час уточнення даних, надавши завірені нотаріусом копії документів, що це підтверджують, та заяву на отримання відстрочки або продемонструвавши виписку з книги протоколів щодо рішення комісії ТЦК про надання відстрочки.