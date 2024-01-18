Гурт Іntermezzo звинуватив ТЦК у побитті та викраденні свого фронтмена Володимира Білика. Також музиканти звинуватили співробітників військкомату у перевищенні службових повноважень і щодо друга цього вокаліста Андрія Дулецького.

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Що повідомив гурт

На сторінці гурту сказано, що інцидент стався 16 січня у Чернівцях вдень біля Єврейського цвинтаря. За словами музикантів, співробітники ТЦК близько 11 години затримали Білика та Дулецького, посадили у машину без номерних знаків та відвезли до військкомату. При цьому в автівці перебував співробітник поліції.

У самому ТЦК 24-річного Володимира Білика змусили пройти ВЛК без вказання підстав для цього. Гурт стверджує, що їхній фронтмен "перебуває під захистом держави, адже працює вчителем на 1,25 ставки" (тобто має відстрочку від призову), а його 25-річний приятель Андрій Дулецький є непридатним до служби у ЗСУ за станом здоров'я.

Що сказали Білик та Дулецький

Після цього їх повезли за межі міста на автівці без номерів. Білик заявив, що старший сержант ніяк не представився.

На блокпосту ми одразу повідомили, що нас викрадено, і викликали поліцію, проте можливості особисто поговорити із поліцією у нас не було, бо представники ТЦК заблокували машину,

– сказав він.

Андрій Дулецький заявив, що його змусили проходити ВЛК, попри відмову.

Я відмовлявся проходити ВЛК, проте мені повідомили, що за мене вже все вирішено, і я ще нескоро повернусь додому,

– цитує гурт Дулецького.

Хлопці вибралися з машини через водійське сидіння. Вони стверджують, що звернулися до поліції по допомогу, однак правоохоронці підтримали співробітників ТЦК та неохоче взяли у них заяву.

Після прийняття поліцією заяви представники ТЦК нас почали бити. Андрія багато разів вдарили по голові та по колінах. Поліція була фактично присутня під час побиття і не вжила ніяких заходів,

– повідомив Володимир Білик.

Далі, зі слів Білика, поліцейські поїхали геть, а він подзвонив за номером 102 та викликав медиків та службу моніторингу поліції. Приїхали тільки лікарі, які ушпиталили цих двох чоловіків, а співробітники ТЦК поїхали слідом за каретою швидкої допомоги.

Що сталося згодом

Гурт написав у своїх соцмережах, що у лікарні Володимир Білик знову подзвонив правоохоронцям та поскаржився на відсутність служби моніторингу поліції.

Одразу після цього прибули ті самі поліцейські, що спостерігали за побиттям. Вони змушують написати заяву про подання неправдивих свідчень стосовно того, що служба моніторингу поліції не прибула,

– мовиться у повідомленні.

У дописі сказано, що поліція та людина з блокпоста погрожували, після чого поїхали. При цьому Володимира лишили у лікарні, а Андрія повезли тією ж машиною без номерних знаків у невідомому напрямку.

Андрій Дулецький за три години вийшов на зв'язок. Він заявив, що його привезли до ТЦК, змусили видалити всі відеодокази та підписати взяття на облік у цьому військкоматі. Також Дулецький повідомив, що його повезли "в іншу область на навчання, де хочуть незаконно примусити до підписання контракту в армії". Крім цього він сказав, що йому погрожували фізичною розправою за непокору.

Як відреагували у ТЦК

Журналісти поспілкувалися з майором Тетяною Гайдащук. Вона є начальницею служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП. Речниця заявила, що військовослужбовці ТЦК та СП перевірили документи. За її словами, цей "громадянин є військовозобов’язаним, який мав самостійно з’явитися до військкомату і виконати свій військовий обов’язок".

Він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, але дорогою в навчальний центр, куди направлявся для підготовки, самовільно покинув команду,

– сказала Гайдащук.

Спікер наголосила, що "військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону". Вона також додала, що буде повідомлено відповідний правоохоронний орган про вчинення кримінального правопорушення.

Що казав омбудсмен про дії ТЦК