У Одеському обласному ТЦК та СП висловилися щодо того, як просувається мобілізація в Україні. Там зазначили, що військовозобов'язані неякісно виконують свої обов'язки.

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Повноваження ТЦК

У пресслужбі переконують, саме через таку "низьку якість" виконання обов'язків військовослужбовці мають вручати повістки "усіма способами", щоб забезпечити потрібні охоплення.

У ТЦК нагадали, що в умовах воєнного стану командування може

встановлювати особливий режим в’їзду й виїзду;

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців і осіб без громадянства;

обмежувати рух транспорту;

перевіряти документи;

проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян.

можуть викликати людину для звірення облікових даних.

При цьому місце її реєстрації та фактичного проживання значення не мають.

У ТЦК закликали не ховатися за спинами воїнів та не шукати способів ухилення від мобілізації. Також вони запросили долучитися до захисників, які протистоять Росії.

Це можна зробити, не чекаючи на повістку, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК та СП,

– мовиться в пості.

Кого заборонено бронювати під час мобілізації