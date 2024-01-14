В Одесском областном ТЦК и СП высказались по поводу того, как продвигается мобилизация в Украине. Там отметили, что военнообязанные некачественно выполняют свои обязанности.
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Полномочия ТЦК
В пресс-службе убеждают, что именно из-за такого "низкого качества" исполнения обязанностей военнослужащие должны вручать повестки "всеми способами", чтобы обеспечить нужные охваты.
В ТЦК напомнили, что в условиях военного положения командование может
- устанавливать особый режим въезда и выезда;
- ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
- ограничивать движение транспорта;
- проверять документы;
- производить осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан.
- могут вызвать человека для сверки учетных данных.
При этом место регистрации и фактического проживания значения не имеют.
В ТЦК призвали не прятаться за спинами воинов и не искать способы уклонения от мобилизации. Также они пригласили присоединиться к защитникам, противостоящим России.
Это можно сделать, не дожидаясь повестки, путем самостоятельного обращения в соответствующий ТЦК и СП,
– говорится в посте.
Кого запрещено бронировать во время мобилизации
- Часть компаний, учреждений и организаций может бронировать собственных работников от мобилизации. Впрочем, это касается не всех военнообязанных. Заметим, что можно выделить две категории лиц, не подлежащих бронированию.
- Не могут быть забронированы от мобилизации лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- Вторая категория – военнообязанные, имеющие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности. Они указаны в письме Минобороны от 11 марта 2022 года. В этом письме говорится, что решение принял Главнокомандующий ВСУ.