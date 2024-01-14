В Одесском областном ТЦК и СП высказались по поводу того, как продвигается мобилизация в Украине. Там отметили, что военнообязанные некачественно выполняют свои обязанности.

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Полномочия ТЦК

В пресс-службе убеждают, что именно из-за такого "низкого качества" исполнения обязанностей военнослужащие должны вручать повестки "всеми способами", чтобы обеспечить нужные охваты.

В ТЦК напомнили, что в условиях военного положения командование может

устанавливать особый режим въезда и выезда;

ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;

ограничивать движение транспорта;

проверять документы;

производить осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан.

могут вызвать человека для сверки учетных данных.

При этом место регистрации и фактического проживания значения не имеют.

В ТЦК призвали не прятаться за спинами воинов и не искать способы уклонения от мобилизации. Также они пригласили присоединиться к защитникам, противостоящим России.

Это можно сделать, не дожидаясь повестки, путем самостоятельного обращения в соответствующий ТЦК и СП,

– говорится в посте.

Кого запрещено бронировать во время мобилизации