Военный учет могут вести не только территориальные центры комплектования и социальной поддержки, но и учреждения за рубежом. Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Положением № 1487, начал действовать с 5 января 2023 года, и предусматривает, какие именно обязанности по учету у мужчин в Украине и в случае выезда за границу.
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Могут ли взять военнообязанных на учет за границей
Согласно пункту 21 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, на учет обязательно встают:
- призывники в возрасте от 16 до 27 лет,
- военнообязанные и резервисты, пока не достигли предельного возраста пребывания в запасе
- женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием,
- женщины от 18 до 60 лет, добровольно служащие в рядах армии.
Кроме ТЦК и СП, брать на военный учет могут:
- соответствующие территориальные отделы СБУ и разведки для военнообязанных и резервистов этих подразделений,
- исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов,
- органы местного самоуправления
За пределами Украины военнообязанных могут принимать военный учет в дипломатических учреждениях по месту консульского учета. Однако следует отметить, что дипучреждения не имеют права выдавать повестки. Речь идет только об учете.
Кто должен стать на военный учет в январе
Новый закон о мобилизации не был принят, а потому согласно действующему законодательству на военный учет должны становиться:
- военнообязанные, снятые с военного учета Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины согласно решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;
- которые в соответствии с Законом освобождены от призыва на срочную военную службу;
- достигших 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников;
- уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
- женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных;
- военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;
- которые получили гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат взятию на учет военнообязанных.