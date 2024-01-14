Військовий облік можуть вести не тільки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а й дипустанови за кордоном. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений Положенням № 1487, почав діяти з 5 січня 2023 року, й передбачає, які саме обов'язки щодо обліку в чоловіків в Україні та у разі виїзду за кордон.

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Чи можуть взяти військовозобов'язаних на облік за кордоном

Згідно з пунктом 21 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, на облік обов'язково встають:

  • призовники у віці від 16 до 27 років,
  • військовозобов'язані та резервісти, поки не досягли граничного віку перебування у запасі,
  • жінки від 18 до 60 років з медичною освітою,
  • жінки від 18 до 60 років, які добровільно служать у лавах армії.

Окрім ТЦК та СП, брати на військовий облік також можуть:

  • відповідні територіальні відділи СБУ та розвідки для військовозобов'язаних та резервістів цих підрозділів,
  • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад,
  • органи місцевого самоврядування.

За межами України військовозобов'язаних можуть брати на військовий облік у дипломатичних установах за місцем консульського обліку. Однак варто зазначити, що дипустанови не мають права видавати повістки. Мовиться лише про облік.

Хто має стати на військовий облік у січні

Новий закон про мобілізацію не ухвалили, а тому згідно з чинним законодавством на військовий облік мають ставати:

  • військовозобов'язані, зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;
  • які відповідно до Закону звільнені від призову на строкову військову службу;
  • які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
  • які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі;
  • жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;
  • військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
  • які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних.