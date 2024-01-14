Військовий облік можуть вести не тільки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а й дипустанови за кордоном. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений Положенням № 1487, почав діяти з 5 січня 2023 року, й передбачає, які саме обов'язки щодо обліку в чоловіків в Україні та у разі виїзду за кордон.
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Чи можуть взяти військовозобов'язаних на облік за кордоном
Згідно з пунктом 21 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, на облік обов'язково встають:
- призовники у віці від 16 до 27 років,
- військовозобов'язані та резервісти, поки не досягли граничного віку перебування у запасі,
- жінки від 18 до 60 років з медичною освітою,
- жінки від 18 до 60 років, які добровільно служать у лавах армії.
Окрім ТЦК та СП, брати на військовий облік також можуть:
- відповідні територіальні відділи СБУ та розвідки для військовозобов'язаних та резервістів цих підрозділів,
- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад,
- органи місцевого самоврядування.
За межами України військовозобов'язаних можуть брати на військовий облік у дипломатичних установах за місцем консульського обліку. Однак варто зазначити, що дипустанови не мають права видавати повістки. Мовиться лише про облік.
Хто має стати на військовий облік у січні
Новий закон про мобілізацію не ухвалили, а тому згідно з чинним законодавством на військовий облік мають ставати:
- військовозобов'язані, зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;
- які відповідно до Закону звільнені від призову на строкову військову службу;
- які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
- які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі;
- жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;
- військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
- які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних.