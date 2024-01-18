Группа Intermezzo обвинила ТЦК в избиении и похищении своего фронтмена Владимира Билыка. Также музыканты обвинили сотрудников военкомата в превышении служебных полномочий и в отношении друга этого вокалиста Андрея Дулецкого.

Читайте также В ТЦК объяснили мобилизационные мероприятия "всеми способами"

Что сообщила группа

На странице группы сказано, что инцидент произошел 16 января в Черновцах днем возле Еврейского кладбища. По словам музыкантов, сотрудники ТЦК около 11 часов задержали Билыка и Дулецкого, посадили в машину без номерных знаков и отвезли в военкомат. При этом в машине находился сотрудник полиции.

В самом ТЦК 24-летнего Владимира Билыка вынудили пройти ВЛК без указания оснований для этого. Группа утверждает, что их фронтмен "находится под защитой государства, ведь работает учителем на 1,25 ставки" (то есть имеет отсрочку от призыва), а его 25-летний приятель Андрей Дулецкий непригоден к службе в ВСУ по состоянию здоровья.

Что сказали Билык и Дулецкий

После этого их увезли за пределы города на автомобиле без номеров. Билык заявил, что старший сержант никак не представился.

На блокпосту мы сразу сообщили, что нас похитили и вызвали полицию, однако возможности лично поговорить с полицией у нас не было, потому что представители ТЦК заблокировали машину,

– сказал он.

Андрей Дулецкий заявил, что его заставили проходить ВЛК, несмотря на отказ.

Я отказывался проходить ВЛК, однако мне сообщили, что за меня уже все решено, и я еще не скоро вернусь домой,

– цитирует группу Дулецкого.

Парни выбрались из машины через водительское сиденье. Они утверждают, что обратились в полицию за помощью, однако правоохранители поддержали сотрудников ТЦК и неохотно приняли у них заявление.

После принятия полицией заявления представители ТЦК нас стали избивать. Андрея много раз ударили по голове и коленям. Полиция фактически присутствовала во время избиения и не приняла никаких мер,

– сообщил Владимир Билык.

Далее, по словам Билыка, полицейские уехали, а он позвонил по номеру 102 и вызвал медиков и службу мониторинга полиции. Приехали только врачи, которые госпитализировали этих двух мужчин, а сотрудники ТЦК поехали вслед за каретой скорой помощи.

Что произошло впоследствии

Группа написала в своих соцсетях, что в больнице Владимир Билык снова позвонил правоохранителям и пожаловался на отсутствие службы мониторинга полиции.

Сразу после этого прибыли те же полицейские, которые наблюдали за избиением. Они заставляют написать заявление о подаче ложных свидетельств о том, что служба мониторинга полиции не прибыла,

– говорится в сообщении.

В посте сказано, что полиция и человек с блокпоста угрожали, после чего уехали. При этом Владимира оставили в больнице, а Андрея повезли по той же машине без номерных знаков в неизвестном направлении.

Андрей Дулецкий через три часа вышел на связь. Он заявил, что его привезли в ТЦК, заставили удалить все видеодоказательства и подписать взятие на учет в этом военкомате. Также Дулецкий сообщил, что его увезли "в другую область на учебу, где хотят незаконно принудить к подписанию контракта в армии". Кроме этого, он сказал, что ему угрожали физической расправой за неповиновение.

Как отреагировали в ТЦК

Журналисты пообщались с майором Татьяной Гайдащук. Она является начальницей службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП. Спикер заявила, что военнослужащие ТЦК и СП проверили документы. По ее словам, этот "гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в военкомат и выполнить свой военный долг".

Он прошел ВЛК и был признан годным к военной службе, призванный на военную службу во время мобилизации, на особый период, но по дороге в учебный центр, куда направлялся для подготовки, самовольно покинул команду,

– сказала Гайдащук.

Спикер подчеркнула, что "военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона". Она также добавила, что будет уведомлен соответствующий правоохранительный орган о совершении уголовного правонарушения.

Что говорил омбудсмен о действиях ТЦК