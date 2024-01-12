Формат законопроєкту, який було оприлюднено раніше, не отримав підтримки ні в парламенті, ні в суспільстві. Про це в ефірі телемарафону розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Які головні недоліки законопроєкту

За словами Арахамії, у Верховній Раді усвідомлюють важливість мобілізації, проте виконувати її потрібно належним чином. Він зазначив, що формат, який було подано Кабміном раніше, не сподобався багатьом чиновникам.

Голова президентської фракції також звернув увагу на нещодавню заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.

Омбудсмен з прав людини виступив з тим, що там (у законопроєкті – 24 Канал) є багато норм, що порушують права людини. Тобто є проблеми в цьому законопроєкті, їх не мало. Ми зустрічалися з багатьма військовими й вони запевнили всі політсили, що мобілізацію потрібно робити та продовжувати, аби поповнювати резерви,

– наголосив Арахамія.

Він розповів, що законопроєкт було повернуто до його ініціаторів, аби Кабмін узгодив певні моменти із військовим. Голова президентської фракції також додав, що Верховна Рада уже надала свої пропозиції стосовно змін у цьому документі.

Як зазначив Арахамія, серед ініціатив Кабміну, які не сподобалися чиновниками, є мобілізація транспорту у ФОПів, призов людей з інвалідністю III групи тощо.

Суперечливою, на думку Арахамії, також є ідея надсилання повістки за допомогою електронної пошти. Він пояснив, що у когось може не бути доступу до своїх даних, тому призначати кримінальне покарання за таке буде абсурдним рішенням.

Що цьому передувало