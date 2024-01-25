Як можна перевестися з фронту на службу за місцем проживання розповіла адвокатка Наталія Лісова. Такі правила діятимуть принаймні до впровадження нового законопроєкту про мобілізацію.

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Служба за місцем проживання

Наталія Лісова зазначила, що перш за все для переведення у військову частину за місцем проживання необхідно мати для цього підстави. Одразу після цього військовослужбовець має право подати рапорт та документи, що підтверджують дані обставини, командиру.

Однак адвокатка попереджає – можуть виникнути деякі труднощі.

Переведення може бути ускладнено відсутністю вакантних посад у іншій військовій частині,

– пояснила вона.

Правозахисниця зазначила, що уникнення цієї проблеми варто отримати завчасно відношення у тій військовій частині, куди планується переведення, та долучити його до рапорта.

Хто може претендувати на переведення

Як було зазначено вище, не всі військові можуть служити у частині за місцем проживання. Для відповідного рішення необхідно підпадати під одну з категорій:

інвалідність;

утримання троє і більше дітей віком до 18 років;

самостійне виховання дитини (дітей) віком до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим ЛКК, але якій не встановлено інвалідність;

утримання повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

утримання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

зайнятість постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікунство особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

зайнятість постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

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