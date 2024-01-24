Які будуть наслідки ухилення від мобілізації розповів кримінальний адвокат Максим Дзіковський. Він зазначив, що подібні дії можуть закінчитися як штрафом, так і ув'язненням.

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Відповідальність для ухилянтів

Максим Дзінковський пояснив, що відмова в отриманні повістки, відмова пройти медогляд чи тому подібне може розцінюватися як спроба ухилення від призову. Потенційно, відмовитися від призову без наслідків можуть ті, хто має відстрочку.

За відмову від мобілізації обов’язково складуть акт про це, який буде підписаний свідками. Надалі, працівники військкомату направлять такий акт в орган національної поліції для вирішення питання про притягнення особи, яка відмовилась від мобілізації, до відповідальності,

– пояснив адвокат.

Надалі особу можуть притягнути до відповідальності за однією з статею – це може бути як адміністративне покарання, так і кримінальне.

Які є покарання

Максимальне адміністративне покарання – це штраф, що становить від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

Найпоширенішою статтею Кримінального Кодексу є 336 – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Особі у такому випадку може загрожувати від 3 до 5 років в'язниці. Для класифікації за цією статтею потрібно:

встановити умисел і мету в ухиленні від призову під час мобілізації;

встановити протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Також військовозобов'язаного можуть судити за такими статтями:

Стаття 336-1 КК України – ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації (в'язниця на строк від двох до п’яти років);

– ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації (в'язниця на строк від двох до п’яти років); Стаття 337 КК України – ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (штраф від 5100 до 8500 гривень або штраф від 8500 до 11 900 гривень або виправні роботи на строк до 2 років);

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (штраф від 5100 до 8500 гривень або штраф від 8500 до 11 900 гривень або виправні роботи на строк до 2 років); Стаття 335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (в'язниця на строк до трьох років).

Мобілізація в Україні