Дехто не вважає за потрібне з'являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за такою повісткою. Однак за це передбачено покарання, передає 24 Канал.

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Загрожує адміністративна відповідальність

За неявку до військкомату після отримання повістки може настати адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.У будь-якому випадку військовозобов'язаний повинен піти до ТЦК та стати на облік й уточнити свої дані.

Відповідно до чинного законодавства, за ігнорування повістки для уточнення облікових даних чи проходження медкомісії загрожує адміністративна відповідальність. Вона передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень для звичайних людей та від 3400 до 5100 для посадовців.

При повторному ігноруванні цієї повістки штраф становитиме вже від 3400 до 5100 гривень для звичайних людей та від 5100 до 8500 гривень для посадовців.

Ігнорування "бойової повістки" вже передбачає кримінальну відповідальність.

В яких випадках за ухилення від мобілізації можуть ув'язнити