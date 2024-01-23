Дехто не вважає за потрібне з'являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за такою повісткою. Однак за це передбачено покарання, передає 24 Канал.
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Загрожує адміністративна відповідальність
За неявку до військкомату після отримання повістки може настати адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.У будь-якому випадку військовозобов'язаний повинен піти до ТЦК та стати на облік й уточнити свої дані.
Відповідно до чинного законодавства, за ігнорування повістки для уточнення облікових даних чи проходження медкомісії загрожує адміністративна відповідальність. Вона передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень для звичайних людей та від 3400 до 5100 для посадовців.
При повторному ігноруванні цієї повістки штраф становитиме вже від 3400 до 5100 гривень для звичайних людей та від 5100 до 8500 гривень для посадовців.
Ігнорування "бойової повістки" вже передбачає кримінальну відповідальність.
В яких випадках за ухилення від мобілізації можуть ув'язнити
- Адвокат Олександр Камша пояснив, яке покарання є для тих, хто ухиляється від служби в армії під час воєнного стану. Це може бути як штраф, так і обмеження волі чи ув'язнення.
- Суд може присудити позбавлення волі, якщо військовозобов'язаний не має відстрочки і не з'явився на пункт збору в призначений час. Утім, якщо громадянин не зміг прибути до пункту збору через поважну причину і має документальне підтвердження цього, то його не каратимуть.
- Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від статті Кримінального кодексу України.