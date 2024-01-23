Некоторые не считают нужным являться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по такой повестке. Однако за это предусмотрено наказание, передает 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация за границей: будут ли возвращать военнообязанных украинцев из Чехии
Угрожает административная ответственность
За неявку в военкомат после получения повестки может наступить административная или даже уголовная ответственность. В любом случае военнообязанный должен пойти в ТЦК, стать на учет и уточнить свои данные.
Согласно действующему законодательству за игнорирование повестки для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии угрожает административная ответственность. Она предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен для обычных людей и от 3400 до 5100 для должностных лиц.
При повторном игнорировании этой повестки штраф будет составлять от 3400 до 5100 гривен для обычных людей и от 5100 до 8500 гривен для чиновников.
Игнорирование "боевой повестки" уже предусматривает уголовную ответственность.
В каких случаях за уклонение от мобилизации могут посадить в тюрьму
- Адвокат Александр Камша объяснил, какое наказание есть для тех, кто уклоняется от службы в армии во время военного положения. Это может быть как штраф, так и ограничение свободы или заключение.
- Суд может присудить лишение свободы, если военнообязанный не имеет отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время. Впрочем, если гражданин не смог прибыть в пункт сбора по уважительной причине и имеет документальное подтверждение, то его не будут наказывать.
- Степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от статьи Уголовного кодекса Украины.