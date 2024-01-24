Какие будут последствия уклонения от мобилизации рассказал уголовный адвокат Максим Диковский. Он отметил, что подобные действия могут закончиться как штрафом, так и тюремным заключением.

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Ответственность для уклоняющихся

Максим Дзинковский объяснил, что отказ в получении повестки, отказ пройти медосмотр или т.п. может расцениваться как попытка уклонения от призыва. Потенциально отказаться от призыва без последствий могут те, кто имеет отсрочку.

За отказ от мобилизации обязательно составят акт об этом, подписанный свидетелями. В дальнейшем, работники военкомата направят такой акт в орган национальной полиции для решения вопроса о привлечении лица, отказавшегося от мобилизации, к ответственности,

– объяснил адвокат.

В дальнейшем лицо может быть привлечено к ответственности по одной из статьей – это может быть как административное наказание, так и уголовное.

Какие наказания

Максимальное административное наказание – это штраф, составляющий от 3400 гривен до 5100 гривен.

Наиболее распространенной статьей Уголовного Кодекса является 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период. Лицо в таком случае может угрожать от 3 до 5 лет тюрьмы. Для классификации по этой статье требуется:

установить умысел и цель в уклонении от призыва при мобилизации;

установить противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Также военнообязанного могут судить по следующим статьям:

Статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации (тюрьма сроком от двух до пяти лет);

– уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации (тюрьма сроком от двух до пяти лет); Статья 337 УК Украины – уклонение от военного учета или учебного (специального) сбора (штраф от 5100 до 8500 гривен или штраф от 8500 до 11 900 гривен или исправительные работы на срок до 2 лет);

уклонение от военного учета или учебного (специального) сбора (штраф от 5100 до 8500 гривен или штраф от 8500 до 11 900 гривен или исправительные работы на срок до 2 лет); Статья 335 УК Украины – уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава (тюрьма сроком до трех лет).

Мобилизация в Украине