Заяву голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича опублікувала у мережі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. У повідомленні спростували, що у Раду буцімто внесли доопрацьований законопроєкт, передає 24 Канал.

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Завітневич зазначив, що низка ЗМІ поширила недостовірну інформацію про те, що до ВР буцімто внесли доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Голова Комітету ВР наголосив, що ці твердження не відповідають дійсності.

Станом на зараз жодних подібних законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту,

– наголосив Завітневич.

Він також закликав представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами інформації.

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