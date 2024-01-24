Заявление председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича опубликовала в сети представитель "Слуги народа" Юлия Палийчук. В сообщении опровергли, что в Раду якобы внесли доработанный законопроект, передает24 Канал.
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Завитневич отметил, что ряд СМИ распространили недостоверную информацию о том, что в ВР якобы внесли доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы. Председатель Комитета ВР подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности.
По состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента.
– подчеркнул Завитневич.
Он также призвал представителей СМИ воспользоваться официальными источниками информации.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев и член комитета, депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко рассказали, каким должен быть доработан законопроект о мобилизации. Да, нардепы подчеркнули, что новый проект закона не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.
- Законопроект о мобилизации отправили на доработку 11 января после закрытого совещания с военным командованием и заседанием Согласительного совета в закрытом режиме. Давид Арахамия добавил, что инициатору законопроекта также передадут предложения, наработанные на Комитете и рабочих группах.
- К слову, предварительный законопроект был зарегистрирован в ВР 25 декабря. Тогда же появился текст проекта. В нем предлагали снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, внести изменения в вопросе отсрочки, увольнения и военной подготовки, а также срочной службы.