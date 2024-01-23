Пролил на этот вопрос свет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что есть гарантии, позволяющие избежать злоупотребления множественным гражданством.

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Поможет ли множественное гражданство уклонистам

Он отметил, что как только примут закон о множественном гражданстве, россияне получить паспорт Украины не смогут. Что касается уклонистов, то им не стоит ожидать "лазейки", которая позволит покинуть страну.

Мы хотим, чтобы везде, где есть украинцы, была Украина. Мы хотим, чтобы украинцы, оказавшиеся за границей исторически, и сейчас, за последние два года, имели возможность сохранять связь с украинским государством. Мы очень долго шли к этому решению, и продумали все до мельчайших деталей. И тот документ, законопроект, который внес президент, он действительно является ключевым для запуска этого механизма. Но чтобы его запустить, уже есть и другие законопроекты, которые, впрочем, без президентского не работают,

– заметил Кулеба.

Соответствующие законопроекты, говорит министр, содержат гарантии. Они позволяют избежать злоупотреблений множественным гражданством.

Представители власти "однозначно исключают" возможность множественного гражданства для тех, у кого есть паспорт России. Известно, что будет регламентироваться и будет "четко определяться" перечень государств, с которыми множественное гражданство разрешат. Следовательно, у нашего государства будут соответствующие предохранители.

Дмитрий Кулеба также отметил, что через институт множественного гражданства нет "никаких рисков" относительно размывания суверенитета Украины.

Он также опроверг рассуждения относительно того, что множественным гражданством могут воспользоваться уклонисты. Мол, они получат паспорт другого государства, что позволит требовать возможности уезжать за пределы нашего государства.

Обратим внимание, что в "Слуге народа" заметили, что за счет множественного гражданства удастся объединить украинцев по всему миру. Получить украинское гражданство смогут родившиеся за пределами Украины, но их родные – украинцы. Также получить паспорт смогут иностранные военные, воюющие за наше государство. Но под действие соответствующего закона не попадут те, у кого есть русское гражданство.