Во время обращения к украинцам в честь Дня Соборности 22 января Зеленский рассказал, что имеет новую законодательную инициативу. Она касается возможности множественного гражданства.

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Законопроект №10425 о множественном гражданстве – в Раде: что известно

Полное название документа – "Проект закона о некоторых вопросах в сфере миграции насчет оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины". Он определен президентом как безотлагательный и уже передан на рассмотрение руководству.

Самого текста законопроекта и пояснительной записки к нему пока нет, поэтому о его сути можно сделать вывод только из утреннего обращения Зеленского.

Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, конечно, кроме граждан страны-агрессора,

– заявил президент.

По его словам, это нужно, чтобы украинцы по происхождению стали украинцами и по паспорту – на законодательном уровне. Зеленский убежден, что такой законопроект станет "одним из элементов свободы, одной из возможностей реализации такого права быть украинцем".

Кто может получить множественное гражданство

Впрочем, из речи можно сделать вывод, что речь идет не только об украинцах по происхождению, но и об украинцах по духу.

"Те, кто с началом полномасштабной войны независимо от места жительства, рождения, паспорта утвердительно сказали "Я украинец", доказали делами. Наша многомиллионная диаспора, наши лоббисты интересов Украины во всем мире. Те, кто собирает, находит, упаковывает и передает все, что нужно для победы. Все, кто не забыл свои корни и не дает миру забыть об Украине, все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце", – так охарактеризовал людей президент.

Также Зеленский сказал, что слова о соборности звучат в обоих полушариях Земли, не только в Украине. Так что и документ касается украинцев по всему миру.

Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки, все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную землю, и Украина станет для них такой. Для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине значит быть дома не туристами, а гражданами большой, соборной, единой Украины, за свободу которой мы боремся,

– подытожил он.

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