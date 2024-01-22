О подписании указа президент Украины сообщил в обращении ко Дню Соборности. В нем он также добавил, что внесет в ВР законопроект о множественном гражданстве.

Что этому предшествовало Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

Какие территории России исторически заселены украинцами

В указе Зеленского говорится, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод. Да, исторически заселенными украинцами есть земли:

Кубани,

Стародубщины,

Северной и Восточной Слобожанщины в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Кроме того, Россия нарушает права украинцев на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданские, социальные, культурные и религиозные права, право доступа к украиноязычным СМИ.

Правительство должно разработать план действий по сохранению идентичности украинцев

Согласно необходимости соблюдения международных обязательств и руководствуясь положениями международных конвенций, Зеленский постановил Кабмину внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев на территории России. В частности, говорится о:

проработке вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти, в том числе по образованию центра по указанным вопросам;

активизации работы по противодействию дезинформации и пропаганде России по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине;

развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;

обеспечении совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;

освещении в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах России.

Кроме того, МИД должен разработать комплексную стратегию взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.