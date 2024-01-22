Про підписання указу президент України повідомив у зверненні до Дня Соборності. У ньому він також додав, що внесе до ВР законопроєкт про множинне громадянство.

Що цьому передувало Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії

6 областей Росії, які історично заселені українцями

В указі Зеленського мовиться, що Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод. Так, історично заселеними українцями є землі:

Кубані,

Стародубщини,

Північної та Східної Слобожанщини в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей.

Окрім того, Росія порушує права українців на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянські, соціальні, культурні та релігійні права, право доступу до україномовних ЗМІ тощо.

Уряд має розробити план дій щодо збереження ідентичності українців

Відповідно до необхідності дотримання міжнародних зобов'язань та керуючись положеннями міжнародних конвенції, Зеленський постановив Кабміну внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців на території Росії. Зокрема мовиться про:

опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам'яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;

активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді Росії щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;

розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами;

забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Росії.

Окрім того, МЗС має розробити комплексну стратегію взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.