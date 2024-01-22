Утром 22 января глава нашего государства Владимир Зеленский обратился к людям по случаю Дня Соборности. Среди прочего, во время речи он заявил о законодательной инициативе по множественному гражданству.

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Зеленский вносит инициативу о множественном гражданстве

Президент констатировал, что Украина имеет многомиллионную диаспору в целом мире, а также лоббистов собственных интересов, которых не счесть. Он назвал их украинцами по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами также по духу.

По словам Зеленского, после многих лет ожидания такие люди должны получить возможность также стать украинцами по паспорту.

Вношу в Верховную Раду законопроект, который введет институт множественного гражданства. Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора,

– сказал глава государства.

Те этнические украинцы, которые во время различных волн эмиграции покинули родную землю, будут иметь возможность, согласно инциативе, получить украинский паспорт. Кроме того, стать полноценными гражданами нашего государства смогут иностранные добровольцы, воюющие против России вместе с Силами обороны.

Все, кто воюет за свободу Украины, как за родную родину (могут стать украинцами по паспорту – 24 Канал). Украина становится для них такой. Для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине значит быть дома. Не туристами, а гражданами Великой, соборной, единой Украины.

Указ о российских территориях, населенных украинцами