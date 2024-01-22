Следует отметить, что президент также заверил, что внесет в парламент на рассмотрение законопроект о множественном гражданстве. Он предусматривает разрешение иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, пишет 24 Канал.

Только сильные украинцы могут стать едиными, – Зеленский поздравил с Днем Соборности

Что известно об указе Зеленского

Сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня (22 января – 24 Канал) подписал указ "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации",

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Владимир Зеленский отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину слова "я украинец" приобрели значительно большее значение.

Они полны мужеством, гордостью, несгибаемостью нашего народа, болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти, преодолеть и пережить. Ведь только сильные украинцы могут стать едиными, только единые украинцы могут быть сильными.

Обращение Зеленского в День Соборности: смотрите видео

Важно. По состоянию на утро 22 января на сайте Офиса Президента еще нет текста указа об исторически населенных украинцами территориях России.