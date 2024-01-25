Инициатива имеет целью заменить срочную военную службу и будет существенно меньше по срокам. Она в целом продлится до 5 месяцев.

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Базовая военная служба

О том, что в Верховной Раде обсуждают такую инициативу сообщил народный депутат и заместитель председателя оборонного комитета Егор Чернев.

По словам политика, сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Он отметил, что предлагается заменить ее на трехмесячную подготовку – это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.

Предлагается, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбирал, когда пройти обучение с 18 до 25 лет. "То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", – уточнил политик.

По его словам, такой подход даст возможность спланировать нагрузку на наши полигоны и центры подготовки.

Главная идея базовой военной службы заключается в том, что с таким соседом, как российская федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В целом это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах,

– подчеркнул народный депутат.

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