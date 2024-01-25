Михайлова отметила, что на сегодня в батальон получают очень много анкет. Их подают ребята, которым по 18 – 20 лет. Это показывает, что воевать будут все.

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Кроме того, ВСУ нуждаются в представителях абсолютно гражданских профессий. В частности, Михайлова отметила, что батальон нуждается в бухгалтерах. Их не могут найти. Кроме того, есть запрос на финансистов.

Михайлова заметила, что скоро ей будет нужен слесарь-электрик, чтобы ремонтировать машину. Этот человек не пойдет на фронт воевать.

Сегодня – дефицит кадровых военных

Михайлова отметила, что сегодня в Украине – дефицит кадровых войск. В то же время об этом говорят только военные. На уровне государства гости углы для чего-то пытаются сглаживать.

То есть если вы спросите у вменяемых офицеров, кого вам не хватает, он скажет, так, мне не хватает, конечно, пехоты, но он скажет, что и не хватает офицеров младшего офицерского состава, командиров, водителей, командиров роты, на них просто нет людей. Потому что кадрового резерва нет,

– говорится в сообщении.

По словам Михайловой, этого кадрового резерва и не было. Часть воинов, к сожалению, или погибли, или ранены. Они не вернутся в армию. Михайлова уточнила, что здесь имеет в виду офицерский состав.

"Если мы говорим о солдатских и сержантских должностях, у нас на комплект подразделения разделили более 50% в своем преобладании. Как мы собираемся набрать этих людей?", – подчеркнула парамедик.

Она отметила, что готовиться к военной службе нужно уже. Для этого стоит выбрать подразделение, пойти в ТЦК, проходить КМБ и готовиться. Других вариантов нет. Разве тот, что мы проигрываем войну.