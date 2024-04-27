За словами адвоката Миколи Максимова, мільйони чоловіків можуть бути оголошені у розшук. Він пояснив, що новий закон має сприяти затриманню українців на вулицях без офіційного повідомлення.

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Що очікує тих, хто не оновить свої дані

Максимов пояснив, що у разі, якщо військовозобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку військкомат звертається до поліції і подає інформацію про порушника для розшуку.

Найімовірніше, до пошуків будуть залучені дільничні або патрульні поліціянти. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК,

– пояснив адвокат.

Після цього порушнику буде вислано новий документ – вимогу ТЦК. Якщо протягом 10 днів особа не з’явиться, військкомат звернеться до суду з позовом про обмеження їй права на керування транспортним засобом.

Крім того, на порушника можуть накласти штраф до 25 тисяч гривень, і його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картами.

Якщо військовозобов’язаний не просто не оновив дані, але й не був раніше зареєстрований, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості.

"Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК", – розповів Максимов.

Скільки чоловіків можуть опинитися у розшуку

Адвокат вважає, що у розшуку можуть опинитися близько двох мільйонів українців призовного віку.

"Поліціянти максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають",

– уточнив Максимов.

За його словами, новий закон спрямований на те, щоб оголошувати громадян у розшук без повістки.

"На сьогодні якщо людина по повістці не з’явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку", — зазначив юрист.

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