Тому поява нової високотехнологічної зброї в Україні – це також виклик. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
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Це теж виклик
Іван Тимочко зазначив, що ЗСУ дуже важливо мати потрібну кількість людей. Адже тільки так можна буде застосовувати усе надане озброєння проти ворога.
Яка б не була високотехнологічна зброя, вона сама стріляти не буде. Все-таки нею оперувати, керувати, завдавати ударів по ворожих об'єктах будуть люди, військові. Їх потрібно буде довчати до додаткових комплексів чи розрахунків, які з'являться відносно наявної зброї,
– пояснив він.
Тому зараз буде дуже клопітний процес. Виклики, які чекають Сили оборони щодо появи нової зброї, розширення номенклатури, дуже важливі та серйозні.
Допомога Україні з боку США: головне
- Палата представників США ввечері 20 квітня підтримала рішення про надання Україні 60,8 мільярда доларів допомоги. За законопроєкт №8035 про допомогу Україні від США голосували протягом п'яти хвилин. "За" віддали голоси 311 представників, 112 "проти", 1 утримався.
- Сенат США 24 квітня проголосував за виділення Україні на понад 60 мільярдів допомоги. За документ у Сенаті віддали 79 голосів.
- Вже 24 квітня президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам. Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні, 26 мільярдів доларів для Ізраїлю та 8 мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону.
- Також американський лідер підтвердив, що Штати готують новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Зокрема, до нього увійдуть довгоочікувані боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніка. Пізніше список допомоги опублікувало американське Міноборони.