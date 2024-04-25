Поэтому появление нового высокотехнологичного оружия в Украине – это также вызов. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Это тоже вызов

Иван Тимочко отметил, что ВСУ очень важно иметь нужное количество людей. Ведь только так можно будет применять все предоставленное вооружение против врага.

Какое бы ни было высокотехнологичное оружие, оно само стрелять не будет. Все-таки им оперировать, управлять, наносить удары по вражеским объектам будут люди, военные. Их нужно будет доучивать к дополнительным комплексам или расчетам, которые появятся относительно имеющегося оружия,

– объяснил он.

Поэтому сейчас будет очень хлопотный процесс. Вызовы, которые ждут Силы обороны относительно появления нового оружия, расширения номенклатуры, очень важные и серьезные.

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