По словам адвоката Николая Максимова, миллионы мужчин могут быть объявлены в розыск. Он объяснил, что новый закон должен способствовать задержанию украинцев на улицах без официального уведомления.

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Что ожидает тех, кто не обновит свои данные

Максимов объяснил, что в этом случае, если военнообязанный не пришел обновить свои данные в течение 60 дней, то в таком случае военкомат обращается в полицию и подает информацию о нарушителе для розыска.

Скорее всего, к поискам будут привлечены участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК,

– объяснил адвокат.

После этого нарушителю будет выслан новый документ– требование ТЦК Если в течение 10 дней человек не явится, военкомат обратится в суд с иском об ограничении ей права на управление транспортным средством.

Кроме того, на нарушителя могут наложить штраф до 25 тысяч гривен, и его неуплата может привести к аресту имущества и ограничению пользования банковскими картами.

Если военнообязанный не просто не обновил данные, но и не был ранее зарегистрирован, полиция будет иметь право доставить его в ТЦК. Это может произойти, к примеру, после проверки документов на блокпосте.

"Могу сказать, что банки 100% сливают информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста, информацию могут предоставить государственная миграционная служба, МВД. Есть слухи, что есть коммуникация с крупной почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК, – рассказал Максимов.

Сколько мужчин могут оказаться в розыске

Адвокат считает, что в розыске могут оказаться около двух миллионов украинцев призывного возраста.

"Полицейские максимум выедут по месту жительства, позвонят по телефону, спросят",

– уточнил Максимов.

По его словам, новый закон направлен на то, чтобы объявлять граждан в розыск без повестки.

"На сегодняшний день если человек по повестке не появился, тогда, безусловно, есть розыск. А они поступили так, чтобы все сразу попадали в розыск и всех можно было задерживать на улице. Это основная цель. Потому что сейчас нельзя задерживать, нет оснований, человек не в розыске", – отметил юрист.

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