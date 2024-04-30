В основном для этого такие лица обращаются за помощью к преступным группам, которые пренебрегают жизнью и безопасностью людей. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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Может быть опасно для жизни
Андрей Демченко отметил, что за сутки могут разоблачать иногда 4 – 5, иногда 10 нарушителей. Большинство случаев попыток незаконного пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска. Речь идет о зеленом участке границы, когда нарушители или одиночно, или даже группами пытаются добраться до линии границы и перейти ее.
Нарушители редко действуют самостоятельно. Довольно часто они пытаются пользоваться услугами преступных групп, которые обещают им содействие в незаконном пересечении границы, берут с людей за это немалые деньги. Однако это может быть очень опасно для жизни.
Таким преступным группам, организаторам и пособникам, откровенно наплевать на жизнь людей, потому что они их, как правило, могут направлять через трудно доступные горные местности или через линию границы, где она проходит по горным рекам. К сожалению, уже есть не неоднократные случаи гибели нарушителей, которые пытались незаконным способом пересечь границу,
– подчеркнул он.
Спикер ГПСУ призвал украинцев не пытаться незаконным способом пересекать границу и не обогащать преступные группы, которые обещают содействие в этом.
Незаконное пересечение границы: последние новости
- Украинские пограничники вечером 27 апреля обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин. Из-за сильного течения их удалось достать из воды только на следующий день, 28 апреля. Тела утопленников пограничники обнаружили тогда, когда патрулировали украинско-румынскую границу. С начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, которые пытались пересечь Тису.
- Двое украинских мужчин переплыли реку со стороны Польши, чтобы вернуться на Родину. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, перелив реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы. До этого они несколько лет проживали в Германии, но у них возникли проблемы с работой. Дальнейшую их судьбу решит суд.
- На контрольно-пропускном пункте "Астей", что на границе с Венгрией, 17 апреля мужчина сбежал от пограничников. Он успел перебежать на венгерскую сторону пункта пропуска, куда наши пограничники заходить не могут.